Sauvetage d'un skipper et son voilier au large de l'Ile de ré

Un skipper en difficulté a pu être récupéré ce samedi matin par les bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (la SNSM) de La Rochelle. Son voilier s'était échoué au large de l'Ile de Ré sur les rochers de Chauveau. L'alerte avait été donnée par le CROSS Etel (centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer) peu avant 6 heures.

Le voilier s'est échoué près du Phare de Chauveau

Une dizaine de bénévoles de la SNSM de la Rochelle sont partis à bord de la vedette 144 et d'un semi rigide, au secours du skipper en détresse. Ce dernier avait déclaré une voie d'eau alors qu'il naviguait entre Chassiron et le port de La Rochelle, sans pouvoir donner plus de précisions sur sa localisation exacte. Le CROSS Etel a donc sollicité l'appui de l'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale basée à la Rochelle pour repérer le voilier.

Il était finalement échoué sur les rochers de Chauveau au Large de L'Ile de Ré, mais sans voie d'eau. Ce sont juste des embruns en raison d'une mer bien formée , qui avaient apporté un peu d'eau sur le voilier.

Les marins de la SNSM, aidés du plongeur de la Marine Nationale ont réussi à passer la remorque sur le voilier échoué, et à le ramener au port des Minimes de La Rochelle, avant 9 heures.

Le skipper n'a pas eu de chance

Le skipper qui croyait avoir une entrée d'eau sur son voilier avait lancé un appel de détresse par radio, vers 5h45 . "C'est un marin aguerri "assure Jean Michel Toupin le président de la SNSM qui a participé au sauvetage, avant d'ajouter "il a été victime d'une avarie de barre, sa barre s'est bloquée en passant le pont et ensuite il a perdu tous moyens de communication, il n'a pas eu de chance" et le sauveteur de conclure" une belle histoire qui se termine bien"