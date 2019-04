Sauvetage de six personnes isolées par la marée en Normandie

Six personnes dont quatre enfants ont été sauvées des eaux ce vendredi par les pompiers sur la plage de Houlgate (Calvados). Elles avaient été surprises par la marée montante.

Six personnes (deux adultes et quatre jeunes enfants) ont été secourues par les pompiers ce vendredi 26 avril sur la côte normande face au casino d'Houlgate (Calvados). Elles ont été surprises par la marée et se sont retrouvées isolées.

Deux hélicoptères mobilisés

C'est un témoin, sur la plage, qui a donné l'alerte à 12h20. Il a appelé les pompiers. Le CROSS Jobourg (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) a aussitôt décidé d'envoyer sur zone un hélicoptère de la Marine Nationale en provenance de Cherbourg et un hélicoptère de la Sécurité Civile venu du Havre. Deux zodiacs des pompiers et un canot de la SNSM ( Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Ouistreham ont également été dépêchés sur place.

Quatre enfants ramenés à terre

Un peu avant 13h, les enfants ont pu être ramenés sains et saufs sur la plage tandis que des plongeurs étaient restés en mer avec les deux adultes. Ces derniers ont pu, à leur tour, être ramenés sur la terre ferme quelques minutes plus tard. La préfecture maritime rappelle les consignes de prudence aux usagers du littoral.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer ou sur le littoral, contactez le CROSS en composant le 196