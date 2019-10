Sauvetage en mer : plus de personnes secourues cet été, moins de décès que la moyenne

La préfecture maritime publie ce mercredi son bilan des interventions sur la période estivale. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2019, 23 personnes ont trouvé la mort en mer sur la façade maritime lors d'activités de loisirs. C'est plus qu'en 2018, mais moins que la moyenne annuelle.

Les Centres régionaux de surveillance et de sauvetage (CROSS) ont mené 2.203 opérations de secours entre le 1er juin et le 30 septembre 2019. Le préfecture maritime publie ce mercredi son bilan de la saison estivale. Ces interventions sont en hausse de 3% par rapport à 2018. Au total, 3.597 personnes ont été secourues indemnes, c'est 37 de plus qu'en 2018, tandis que 80 ont été secourues blessées, contre 93 personnes en 2018. Enfin, 23 personnes sont décédées entre le 1er juin et le 30 septembre.

Plaisance et baignade

La préfecture maritime indique par ailleurs que les fausses alertes ont représenté 12% des interventions. Et notamment liées à des canoës, voiles de kite, surfs, planches, etc., retrouvés à la dérive ou échoués. Les autorités invitent les usagers à marquer ses engins avec ses coordonnées pour éviter de prolonger inutilement une opération de recherche.

La plaisance à moteur et à voile est l'activité la plus dangereuse, c'est celle qui a occasionné le plus de décès en mer en 2019. La baignade arrive en deuxième position. Cet été, neuf personnes sont mortes lors d'une baignade.

Enfin, les services de l'Etat ont mené cet été 10.000 contrôles en mer, au cours desquels 2.214 infractions ont été relevées, principalement des problèmes de matériel de sécurité.