Sauvetage de pêcheurs à Ouistreham : "j'ai pas réfléchi" témoigne le sauveur

Comme tous les sauveurs dans ce genre de situation, Yann Pilastre ne se voit pas en héros. Il lui aura fallu pourtant un sacré sang-froid, ce dimanche après-midi, alors qu'il pêchait des moules avec une amie et son chien, pour se jeter dans une eau à 15 degrés à deux reprises, et sauver deux vies .

Deux frères sont en train de se noyer. Le plus âgé, 71 ans, a glissé sur les rochers en pêchant les coques. La marée monte et il se fait piéger par les eaux. Son frère cadet, 67 ans, décide alors de le secourir mais il se fait à son tour piéger par les eaux. Yann, 58 ans et habitant de Bonnebosq près de Dozulé dans le Pays d'Auge, entend alors les cris : "Tout à coup j'ai entendu "au secours, au secours"...Je vois une personne dans le milieu de l'eau...On lui voyait la tête mais elle était paniquée. J'ai enlevé mes bottes, je me suis jeté à l'eau et l'ai ramenée sur le bord". A ce moment là de son récit, Yann se met à pleurer. Nous sommes les premiers à qui il raconte son exploit : "Il était conscient donc je me suis dit voilà, c'est bon...et non c'était pas ça du tout. La personne s'était mise à l'eau parce que son frère était tombé dans les rochers et s'était retrouvé avant dans le canal !".

Yann doit donc sauver le frère aîné après avoir sauvé le cadet.

Une deuxième victime : il faut se jeter une nouvelle fois à l'eau

Yann ne réfléchit pas plus que la première fois pour secourir la première victime : "J'ai couru dans les rochers, je ne voyais rien du tout, le corps était coulé...J'ai fait à peu près deux ou trois-cents mètres pieds nus, et tout d'un coup j'ai vu quelque chose de vert, un pull vert, c'était lui ! Je me suis mis à l'eau et je l'ai ramené sur les cailloux, et massage cardiaque aussitôt. J'ai pas réfléchi quoi..."

Une femme médecin en promenade passe par-là et peut l'aider avec d'autres promeneurs : "On l'a remonté des rochers sur un endroit plat et on a continué à le masser, et là (en pleurs), il reprenait vie quoi... !!! Tout n'était pas gagné mais il y avait un espoir...Ils seront encore ensemble (ndlr : les deux frères) et c'est tout ce que je voulais".

Pas un héros ?

Aujourd'hui technicien à Deauville, pêcheur en haute-mer de métier, notamment de coquilles Saint-Jacques, ce père de trois filles ne veut surtout pas trop en faire sur son exploit. Il explique qu'il a reçu dans son entreprise une formation de secouriste et qu'il savait déjà faire un message cardiaque: "Dans les rochers, je l'ai massé tout de suite (...) Mais j'avais très froid heureusement que j'ai eu l'aide de la médecin (...) Ce que je me dis c'est qu'ils seront heureux, et ça aurait pu être tragique parce que il y en avait deux. Le courant était très violent quand-même, j'ai eu beaucoup de mal à ramener le corps".

Le contact a déjà été établi avec la famille de deux frères, dont le premier reste hospitalisé au CHU de Caen : "C'est l'histoire qui finit bien. J'ai eu des nouvelles tard hier soir. Il va bien. Tout à l'heure aussi ils m'ont rappelé. Ils ont baissé son taux d'oxygène, il va bien. Il n'est pas rétabli, mais il va se remettre, et ils ont encore plus de jours à vivre ensemble heureux, et moi aussi je suis heureux pour eux". Et Yann de préciser : "Mais je suis pas un héros, je veux pas qu'on dise que je suis un héros, je suis juste fier de moi quand-même (...) je le referais s'il fallait le faire"... Ce lundi matin, Yann est retourné travailler à Deauville, comme si de rien n'était, sans rien raconter à ses collègues, ni à ses filles. C'est France Bleu, qui en cherchant à la contacter, a pris contact à l'une de ses filles et lui a appris que son père était... quand-même un peu... un héros.