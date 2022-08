Blessé, un hibou grand-duc sauvé in extremis par les pompiers à Sauveterre

C'est la belle histoire du jour. Un hibou grand-duc a été secouru par des sapeurs-pompiers gardois, ce mardi, en fin d'après-midi. Le rapace, blessé à l'aile gauche, était en fait coincé entre, d'un côté la voie ferrée et, de l'autre, la départementale 980 qui relie Sauveterre à Villeneuve-lès-Avignon.

C'est de là, d'ailleurs, que venaient les pompiers qui ont sauvé l'oiseau in extremis. "Comme il pouvait marcher, lorsqu'il nous a vu arriver, il est parti en courant vers le chemin de fer, raconte avec tendresse l'un des anges-gardiens du hibou, l'adjudant-chef Bruno Richard. On l'a récupéré tant bien que mal, avec un drap. Et au moment de s'éloigner de la voie ferrée, un train de marchandise arrivait... donc heureusement qu'on est arrivé, sinon, c'en était fini de l'oiseau et nous... on aurait pu avoir mal !"

Soigné aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Après avoir passé la nuit à la caserne de Villeneuve-lès-Avignon, le rapace a été confié au centre de soin du Parc ornithologique du Pont de Gau, aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Moi, je ne me fais pas de souci. Ils vont le réparer, il est assez costaud ! C'est un oiseau de 4-5 kilos et de 45 centimètres de haut, c'est un beau hibou ! - L'adjudant-chef Bruno Richard.

Le hibou grand-duc est une espèce protégée et le plus grand rapace nocturne du monde.