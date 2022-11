Sauveteurs de la SNSM en garde à vue : leurs collègues arrêtent les secours

Les sauveteurs de Ouistreham, et leurs collègues du Calvados et de Seine-Maritime, ne comprennent pas le choix de la garde à vue

C'est une réaction qui n'étonne pas vraiment tant l'émotion était vive dès hier. Après le placement en garde à vue de cinq sauveteurs de la SNSM de Ouistreham dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du Brei au large de Courseulles en janvier 2021, tous leurs collègues du Calvados et certains de Seine-Maritime ont décidé de débrayer -à leur manière puisqu'ils sont bénévoles- en arrêtant les secours. Ils se mettent officiellement en "indisponibilité", dont en incapacité d'assurer les gardes.

L'action concernant deux départements côtiers de Normandie. C'est donc toute la sécurité du secteur estuaire de la Seine de la Manche qui n'est plus sécurisé ce mercredi midi par la SNSM.

Les 5 marins placés en garde à vue, quatre homme et une femme, sont tous expérimentés et âgés de plus 50 ans. Sollicité par France Bleu, le procureur de la République du Havre, chargé de l'enquête, n'a pas souhaité s'exprimer sur les raisons de ces gardes à vue. Dans son rapport, le BEA Mer (Bureau Enquête Accident pour les affaires maritimes) n'avait pas pointé du doigt les éventuelles responsabiliés des bénévoles de la SNSM. C'est donc avec étonnement et émotion que les 250 bénévoles du Calvados, et au-delà les 8 000 bénévoles français, ont appris la nouvelle.

La naufrage du Breiz avait causé la mort de trois marins originaire de Cherbourg et Saint-Vasst-le-Hougue. Le maire de Ouistreham explique apporter "le soutien pleine et entier de la ville à la station SNSM de Ouistreham, à toutes les familles, et aux bénévoles".