Ils étaient parmi les premiers soldats français à fouler le sol de Kaboul au moment de la chute des talibans en Afghanistan. D'anciens militaires du 1er régiment de Spahis à Valence suivent les événements avec beaucoup d'attention et une pointe d'amertume.

"On savait que cela finirait comme ça" : le dépit de ces anciens soldats engagés il y a 20 ans en Afghanistan

En 2002, le 1er régiment de Spahis de Valence a été envoyé en Afghanistan au moment de la chute du régime des talibans. Vingt ans plus tard, les mauvais souvenirs ressurgissent et un sentiment d'amertume est palpable chez les militaires engagés à l'époque.

Une action pour rien ?

Vincent Harbonnier a quitté le 1er régiment de Spahis en 2004. Au début de l'année 2002, il est envoyé à Kaboul pour sécuriser l'aéroport. Sur place, il est chef de groupe missile Milan. En regardant les images récentes du tarmac envahi par la population qui tente de fuir le pays, sa voix laisse trahir un sentiment d'amertume.

"Qu'est-ce qu'ont donné ces 20 ans où il y a eu une présence française ou américaine ? questionne-t-il. Rien en fait. C'est reparti comme il y a vingt ans alors que j'aurais espéré que ce pays redevienne un peu comme dans les années 60".

À ses côtés à l'époque : Yannick Dewalles, ancien chef de patrouille puis sous-officier adjoint du peloton. Les deux anciens militaires ne remettent pas en cause leur mission à l'époque. "Cela a empêché vingt années pour l'enrichissement du terrorisme afghan", met en avant Yannick Dewalles.

Tous les deux, en revanche, s'interrogent sur le travail accompli pendant ces vingt années et la formation de l'armée afghane. Ils ne sont pas seuls. Un militaire en exercice déplore lui aussi la situation : "À partir du moment où les Américains et l'Otan annoncent leur retrait, on savait que ça finirait comme ça de toute façon".