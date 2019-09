Saverne : l'avocate va plaider au nom de la chatte Rosa

Saverne, France

Un homme va comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Saverne, pour acte de cruauté envers un animal domestique. Il est soupçonné d'avoir porté des coups mortels à Rosa, le chaton de sa voisine, en mai dernier.

La jeune fille, qui habite Innenheim, explique avoir vu, dans la nuit, depuis sa fenêtre, le voisin frapper son chat. Elle n'a plus revu l'animal depuis et a donc déposé plainte.

Je vais la faire revivre devant le tribunal (Me Gharbi-Terrin)

Elle a pour avocate Me Isabelle Gharbi-Terrin, une pénaliste qui va plaider "au nom de l'animal, comme s'il s'agissait d'un crime". "Je parlerai de Rosa, de ses habitudes, de sa vie passée, je la ferai revivre devant le tribunal" explique l'avocate qui s'est spécialisée dans la défense des animaux victimes de cruauté.

Faire évoluer le droit des animaux

Pour elle, c'est une stratégie qui vise à faire évoluer le droit des animaux. Même si la loi a déjà évolué en la matière, car, depuis 2015, le code pénal considère l'animal comme "un être vivant doué de sensibilité" et non plus comme un "bien meuble".

L'avocate souhaite donc une peine dissuasive. L'homme encourt deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.