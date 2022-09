A Savigny-en-Sancerre, un homme de 38 ans a été placé en garde jeudi 8 septembre après avoir outragé et menacé avec une arme des gendarmes en intervention à son domicile pour régler un incident familial.

Savigny-en-Sancerre : un homme placé en garde à vue pour outrage et violence envers des gendarmes

Plus de peur que de mal pour les gendarmes de Savigny-en-Sancerre, dans le Cher. Le jeudi 8 septembre, ils étaient en intervention dans la commune pour régler un différent familial. Sur son lieu de domicile, un homme de 38 ans s'est montré très agressif et a menacé les gendarmes avec une arme à feu. Celle-ci n'était pas chargée et personne n'a été blessé dans l'incident, rapporte le parquet de Bourges.

L'homme a aussitôt été placé en garde à vue pour "outrage" et "violence" envers les gendarmes. La garde à vue a été prolongée ce vendredi 9 septembre. Une procédure pénale est ouverte.