Savigny-en-Véron : 25 pompiers mobilisés pour un feu de grange

Un feu de grange s'est déclaré à Savigny-en-Véron vers 17h30, 3 rue des Louzais. A l'intérieur de la grange de 250 m2, il y a du matériel agricole et un ou plusieurs véhicules. Sur place, on compte 25 sapeurs-pompiers dont 2 officiers. Nous n'avons pas plus de précisions pour l'instant.