Savigny-le-Sec : le conducteur de la voiture hospitalisé à la Chartreuse

Le jeune homme qui a roulé sur quatre campeurs hier, dans une forêt de Savigny-le-Sec (21), a été placé ce vendredi en internement d'office à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse, à Dijon.

On attend les résultats des analyses toxicologiques

On en sait plus sur le jeune homme de 21 ans qui a roulé sur des campeurs, en blessant quatre d'entre eux, jeudi matin après une soirée dans un bois de Savigny-le-Sec. Ce vendredi, il a été hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse, par décision d'arrêté préfectoral. Il doit subir un examen complémentaire. Les résultats des examens toxicologiques seront, eux, connus dans le courant du week-end.

Selon les termes du parquet, l'état du mis en cause était "incompatible avec un régime de garde-à-vue". Le parquet précise qu'une information judiciaire devrait être ouverte la semaine prochaine pour, nous dit-on, "préserver les droits des victimes".

Quatre blessés dont deux graves

Sur les quatre blessés, deux ont d'ailleurs pu être entendus par les enquêteurs. Les deux autres sont toujours hospitalisés au CHU de Dijon. Ils auraient subi des fractures graves, notamment au bassin, à la vertèbre et à l'humérus.

Mercredi soir, plusieurs dizaines de jeunes organisaient un anniversaire sur un terrain boisé de Savigny, avec l'accord de la mairie. Le jeune homme, originaire du Doubs, avait débarqué au milieu des fêtards et avait passé toute la nuit avec eux. D'après les témoins sur place, à qui France Bleu a pu parler, il avait l'air hagard, désorienté, et "on ne comprenait pas ce qu'il disait". Jeudi matin, au réveil, il a pris le volant de la voiture d'un des jeunes et a roulé sur quatre personnes qui dormaient dans leur tente, vraisemblablement en tentant de manoeuvrer pour sortir du terrain. Arrêté une dizaine de kilomètres plus loin après avoir eu un accident de la route, il avait eu une altercation avec les gendarmes avant d'être placé en garde-à-vue, puis hospitalisé.