Savigny-le-Sec : une voiture fonce sur des campeurs, le conducteur arrêté

Ce jeudi 24 août, un véhicule a foncé sur un petit groupe de campeurs à Savigny-le-Sec. Il a été arrêté. Il ne s'agirait pas d'un acte terroriste.

Ce matin autour de 10h15 à Savigny-le-Sec (Côte-d'Or), une voiture a accroché un campement de plusieurs tentes. Sept campeurs se trouvaient sur place : quatre ont été blessés mais leurs jours ne sont pas en danger, les trois autres seraient indemnes. Un hélicoptère du CHU de Dijon a été dépêché sur les lieux pour évacuer les victimes.

Une soirée entre jeunes qui tourne mal

Jean-Michel Staiger, le maire de Savigny-le-Sec, avait autorisé la veille des jeunes de la commune à camper et faire la fête sur un terrain communal. Selon l'élu, plusieurs personnes, dont un jeune homme, ont rejoint le groupe dans la nuit. Ce dernier, selon les dires des personnes présentes, avait l'air hagard et il n'aurait pas exprimé une seule parole de toute la soirée. Ce matin, il était toujours présent, à côté du feu de camp. Vers 10 heures, précise le maire, ce jeune homme aurait pris la voiture d'un des jeunes qui avait dormi sur place... Avant de foncer sur les tentes, sans plus d'explications.

Un deuxième accident causé par la même personne

Quatre campeurs ont donc été blessés, au moins un souffrirait de plusieurs fractures, mais leurs jours ne seraient pas en danger. Le conducteur a quant à lui poursuivi sa route, avant d'avoir un accident avec une autre voiture. Il a été interpellé par les gendarmes et immédiatement placé en garde-à-vue. Son dossier est en cours de vérification. A priori, il ne serait pas connu pour des faits de radicalisation et cet incident n'aurait rien à voir avec un acte de terrorisme.

Plus d'informations à suivre.