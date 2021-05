Savoie : 110 chats secourus dans une maison à Saint-Julien-Mont-Denis

On a appris ce jeudi que la Fondation 30 Millions d'amis était intervenue début mai dans une maison à Saint-Julien-Mont-Denis (Savoie) pour secourir 110 chats, dont certains étaient malades. La propriétaire s'était laissée débordée.

Les chats vivaient dans une petite maison et s'accumulaient dans toutes les pièces. Les équipes de la Fondation 30 Millions d'amis ont annoncé ce jeudi avoir récupéré 110 chats, dont certains étaient malades, au domicile d'une femme à Saint-Julien-Mont-Denis, en Savoie.

"Parquet imbibé d'urine, excréments sur les murs, cadavres dans la congélateurs" : selon la Fondation, les conditions de vie des animaux étaient "insalubres". La propriétaire avait disposé "des bacs à coquillages qui faisaient office de litières" un peu partout, et "l'air était irrespirable". Une dizaine de chats n'était pas stérilisée, et certains animaux, malades, se trouvaient dans le sous-sol. Tous les chats ont été pris en charge et sont actuellement soignés au refuge de Saint-Hilliers en Seine-et-Marne.

Victime du syndrome de Noé

"La propriétaire était totalement déconnectée de la réalité", explique Anne Puggioni, responsable du refuge. "Elle veut sauver la Terre entière, elle recueillait des chats dans la rue, certains ont été achetés... On peut aisément parler d'un syndrome de Noé". La propriétaire faisait déjà l'objet de deux signalements pour un premier logement situé en Côte-d'Or, où elle avait recueilli une soixantaine de chats.