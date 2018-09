152 kilos de cannabis étaient cachés dans un camion transportant officiellement des granulés pour chevaux. Quatre jours plus tôt, les douaniers de Modane (Savoie) avaient déjà interpellé une femme qui tentait de faire passer un kilo de cocaïne. Elle avait ingéré la drogue dans des sachets plastique.

Savoie, France

C'est une saisie exceptionnelle qu'ont réalisé les douaniers de Modane (Savoie) le 18 septembre dernier. Un camion espagnol a été arrêté pour un contrôle routier sur la plateforme française du tunnel routier du Fréjus.

La drogue cachée au milieu des granulés pour chevaux

Le poids lourd transporte officiellement un chargement en vrac de granulés pour chevaux. Mais à bord les douaniers retrouvent un premier lot de résine de cannabis conditionné sous forme de quatre « valises marocaines » (la drogue est dissimulée au milieu des granulés pour chevaux) dans la cabine du camion.

Grâce à un scanner mobile qui radiographie tout le véhicule, les douaniers trouveront aussi une autre valise de drogue dissimulée dans un coffre latéral du véhicule. Habituellement, les trafiquants empruntent une voie située plus au sud entre l'Espagne et l'Italie. Cette fois-ci ils avaient tenté un passage par le nord et par la Savoie.

Le scanner a permis de mettre au jour des "valises" de drogue cachées dans des coffres du camion - Douanes de Modane

Un kilo de cocaïne avalés par une passeuse de drogue

Quelques jours plus tôt, le 14 septembre, les douaniers de Modane avaient déjà mis au jour un trafic de cocaïne. Au péage de Saint-Michel-de-Maurienne, ils avaient contrôlé un taxi dont la cliente, résidente italienne d’origine nigériane, se rendait de Lyon à Turin.

Face à ses réponses évasives, elle a subi un test de dépistage antidrogue qui s'est avéré positif. Un examen médical a révélé la présence de 73 ovules (des petits sachets de plastique) contenant au total 1052 grammes de cocaïne. La femme avait ingéré la drogue pour tenter de la faire passer à la frontière.

Une femme avait ingéré les 73 ovules de cocaïne - Douanes de Modane

La personne était déjà connue pour des faits relatifs aux stupéfiants en Italie. Jugée en comparution immédiate, elle est condamnée par le tribunal d’Albertville à deux ans de prison, 40.000 euros d’amende douanière et à une interdiction définitive du territoire national.