Savoie : quatre ânes tués par un chasseur à Arith dans les Bauges

Quatre ânes ont été tués par un chasseur suisse dimanche dernier à Arith dans les Bauges (Savoie). L'homme leur aurait tiré dessus à la sortie d'un sous-bois. Quasiment tout le cheptel d'une jeune entreprise de promenades avec les ânes a été décimé.

C'est dimanche dernier, dans l'après-midi, que Sandrine, la propriétaire des ânes a appris la nouvelle par téléphone. Quasiment tout le cheptel de Arpi'ânes cette jeune entreprise de location d'ânes à Arith, dans les Bauges (Savoie) a été décimé par un chasseur.

Quatre ânes ont été tués par ce chasseur suisse, deux animaux sont morts sur le coup, les deux autres ont agonisé plusieurs heures et ont dû être euthanasiés.

Le chasseur aurait tiré sur tous les ânes, probablement alors qu'ils sortaient d'un sous bois. Ils ont reçu plusieurs balles chacun, notamment au niveau des pattes. Il ne plus reste qu'un cinquième âne, le survivant.

La propriétaire des ânes parle d'un "assassinat" sur sa page facebook, où elle a posté une vidéo de ses animaux : le "chasseur suisse a tiré sur tous les ânes, probablement alors qu'ils sortaient d'un sous bois", écrit Sandrine, et qu'il se servait de balles "d'un énorme calibre". D'après elle, le chasseur suisse était officiellement venu dans les Bauges pour chasser le cerf. Son frère s'est présenté auprès de la propriétaire des animaux, pour s'excuser, mais sans expliquer les raisons du geste du chasseur. Les ânes vivaient dans des champs à Arith, loués par leur propriétaire qui n'habite pas sur place.

"Donc dans les Bauges, au 21e siècle, on tire sur des animaux qui sortent du bois sans prendre la peine de vérifier ce qu'on tire et on envoie, on enchaîne les balles, on ne tire pas qu'un seul coup !" — Sandrine, la propriétaire des ânes abattus