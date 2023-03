Savoie : 8 morts sur les routes en deux mois, les contrôles sont renforcés

Les chiffres font froid dans le dos. Depuis le début de l’année 2023, 8 personnes sont mortes sur les routes de Savoie, dont 3 de la même famille , dans un terrible choc frontal sur la Route Nationale 90 en Tarentaise, fin janvier. Depuis le 1er janvier, il y a eu 14 % d’accident en plus, par rapport à la même période en 2022.

« La conduite sous l’emprise de l’alcool et ou de stupéfiants, la vitesse excessive, la conduite inadaptée ou l’utilisation de distracteurs au volant restent toujours les principales causes des accidents, parfois mortels » précise la préfecture.

Des contrôles visibles et d’autres plus discrets

Sur la RN 90, un jeudi de vacances scolaire de la zone C, quinze gendarmes sont mobilisés pour des contrôles. Ils se sont placés sur une vingtaine de kilomètre autour d’Aime la Plagne. Ils effectuent des contrôles de vitesse dans des voitures banalisées et des contrôles spontanés concernant notamment la consommation d’alcool ou de stupéfiants par exemple. « Dès la mise en place du contrôle, nous avons constaté une infraction. Une personne qui roulait à 110 kilomètres heures, sur un secteur limité à 80 kilomètres heures » indique le chef d’escadron Régis Moreaux.

L’effet gendarmes sur les bords des routes

Les forces de l’ordre et la préfecture veulent marquer les esprits. "Quand on est sur le bord des routes, ca se sait. Les gens en parle. Et tout le monde se met à davantage respecter les règles. On sait que cela a des conséquences sur la vitesse" explique Alexandra Chamoux, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Savoie. Elle rappelle qu’en Savoie, 40 % des accidents sont dû à la vitesse excessive, 20 % à l’alcool au volant.

