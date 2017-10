SAVOIE / à Francin le feu est sous contrôle mais loin d’être éteint

Le feu s’est déclaré vendredi dans une entreprise de recyclage de déchet de bois. Les pompiers sont sur place avec des moyens très importants car le feu se consume de l’intérieur des gigantesques tas de copeaux de bois. L’intervention des sapeurs-pompiers s’annonce longue.

Plus de dix mille mètres cubes ont déjà brûlé

Les fumées qui impressionnent de nombreux automobilistes depuis vendredi le long de l'autoroute A 43 près de Montmélian vont encore être visibles plusieurs jours ! A Francin, les sapeurs-pompiers réalisent une intervention très particulière puisque le feu a pris sur le site d'une entreprise de recyclage de déchets de bois et ce sont ces gigantesques tas de copeaux de bois qui se consument de l'intérieur. De gros moyens sont déployés jours et nuits : trois canons déversant 15 000 litres d'eau par minutes, sept engins et une quinzaine de soldats se relaient.

Les tas de copeaux de bois font plusieurs mètres de haut © Radio France - Anabelle Gallotti

"Ce que nous redoutons mais sans avoir trop de crainte, c’est une extension du feu à ce qui reste de tas de bois, environ 5000 mètres cubes". Le Lieutenant-Colonel Denis Jiordan du Sdis de la Savoie.

« C’est un travail de plusieurs jours, ajoute le Lieutenant-Colonel, il faut imaginer un tas d’une dizaine de mètres de haut, il nous faut atteindre leur cœur de ce tas de copeaux de bois. Des engins de chantier déplacent donc progressivement le tas de bois et réalisent des tranchées pour que le feu ne se propage pas même si il s’agit essentiellement de combustion souterraine ».