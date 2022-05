Savoie : braquage à main armée à l'hôtel des ventes de Chambéry, deux individus en fuite

Un braquage à main armée s'est produit peu avant 8h ce lundi à l'hôtel des ventes de Chambéry, située rue François Pollet. Selon nos informations, un homme a été braqué par deux individus armés, mais il ne serait pas blessé. Les voleurs se sont emparés de bijoux et le montant du préjudice reste inconnu. Les deux malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée et confiée à la PJ du commissariat de Chambéry.

L'hôtel des ventes n'a pas souhaité s'exprimer, le parquet de Chambéry ne fait pas non plus de commentaires.

Vente consacrée aux JO de 92

Plusieurs objets liés aux JO d'Albertville de 92 devaient être vendus aux enchères ce lundi, dont une flamme olympique. Cet objet d'art moderne, surnommé "La Corne" en raison de sa forme, a été usiné en acier inoxydable dans les fourneaux d'Ugitech à Ugine. Il s'agit de l'une des 130 flammes dessinées à l'époque par le designer Philippe Starck.

D'après nos informations la flamme olympique n'a pas été volée, car les objets destinés à la vente se trouvaient dans un coffre et non dans la salle. La vente aux enchères qui devait débuter à 14h15, a été annulée. Le prix de départ pour la flamme avait été fixé entre 22.000 et 25.000 euros.