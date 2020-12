Savoie : crash d'un hélicoptère du Service Aérien Français à Bonvillard

Un hélicoptère s'est écrasé à Bonvillard en Savoie ce mardi vers 19h10 avec à son bord six personnes : 4 personnels du SAF (1 pilote, 1 instructeur pilote, 1 treuilliste et 1 instructeur treuilliste) et 2 secouristes de la CRS Alpes. L'accident est survenu en fin de journée à 1.800m d’altitude.

L’alerte a été donnée aux alentours de 19h10 par le pilote de l’hélicoptère qui est parvenu à s’éjecter. Le plan SATER (sauvetage aéro-terrestre) a été déclenché. Le préfet de Savoie a activé le centre opérationnel départemental en préfecture. Les recherches sont en cours pour retrouver les six occupants de l’hélicoptère.

Un maximum de moyens est engagé : CRS Alpes, PGHM, SDIS, gendarmerie nationale et SAMU. 3 hélicoptères sont mobilisés. Compte tenu du brouillard, ils ne peuvent pour le moment accéder au plus près du lieu de l’accident. Une intervention terrestre est également en cours. À cette heure (21H30), plus de 40 personnels sont engagés dans les opérations de recherche et de secours. Un médecin et une première équipe de secours sont arrivés sur zone à 20h20. Un premier contact a été établi avec un des occupants de l’appareil. Des moyens extra-départementaux ont été sollicités et sont en route pour la Savoie.