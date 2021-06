Savoie : démantèlement d'un vaste trafic de drogue, jusqu'à 10 000 euros de profits par jour

Après dix mois d'enquête les gendarmes savoyards ont réussi un gros coup de filet anti-drogue. Onze hommes et femmes ont été interpellés à Albertville et sur le territoire national et ont été placés en garde à vue. Vendredi huit ont été mis en examen pour association de malfaiteurs, importation, acquisition, offre ou cession, détention et transport de produits stupéfiants et blanchiment. Ils ont été placés en détention provisoire, sauf une personne qui est sous contrôle judiciaire.

Les suspects sont âgés de 23 à 35 ans et selon la procureure d'Albertville, Anne Gache, certains sont en "récidive légale".

Plusieurs kilos d'héroïne et de cocaïne écoulés tous les jours

La procureure d'Albertville parle de 8000 à 10 000 euros de profits par jour pour les trafiquants. Et à ce stade de l'enquête environ 300 clients sont répertoriés sur une zone qui va de Chambéry jusqu'à la vallée de la Tarentaise.

L’enquête a débuté pendant l'été 2020

Le démantèlement de ce vaste trafic de drogue a nécessité dix mois d'enquête et la mobilisation d'une centaine de gendarmes : la section de recherche départementale basée à Chambéry, la brigade de recherche d'Albertville, le groupement de gendarmerie d'Albertville et l'EDSR d'Albertville, l'Escadron de Sécurité Routière. Lors des perquisitions, les gendarmes ont saisi notamment de la drogue et de l'argent liquide.