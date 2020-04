Savoie : des croix gammées et des inscriptions nazies sur la maison du maire de La Bauche

L'affaire fait grand bruit dans la commune. En plein confinement, la maire de La Bauche en Savoie, a retrouvé samedi matin sa maison taguée. Des croix gammées, des inscriptions nazies et des dessins pornographiques peints sur la façade. Des panneaux de direction sur la route ont également été vandalisés.

Tout s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Evelyne Labrude, réélue il y a un mois à la tête de la commune de 600 habitants dans l'avant-pays savoyard, fait part à France Bleu Pays de Savoie de "son incompréhension et sa colère, un coup sur la tête". Elle porte plainte pour vandalisme et atteinte à l'intégrité du maire.

Un lien avec le confinement ?

La gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin est chargée de l'enquête. Samedi, des relevés scientifiques ont été effectués sur place, et les images des caméras de vidéosurveillance, situées prés de la mairie qui n'a pas été touchée, à 600 mètres du domicile d'Evelyne Labrude, vont être analysées.

Parmi les pistes, la première magistrate en évoque "une parmi d'autres". Celle d'habitants de La Bauche qui pourraient être réfractaires aux mesures de confinement qu'elle tient à faire respecter à la lettre, "je suis très à cheval là-dessus, et jeudi j'ai affiché le dernier arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux parcs. On a un parc avec un étang sur la commune. Est-ce-que des gens ont mal pris les informations ? Je ne sais pas. Franchement, je tombe des nues car je pense faire beaucoup pour ma commune et la jeunesse. Ce ne peut être que des gens de la commune, car il faut déjà savoir où habite le maire. Je me sens agressée car cette maison est tout à fait respectable. C'est un coup sur la tête, ces croix gammées ont une connotation que je ne mérite pas dans ma commune".

