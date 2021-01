Savoie : des ossements découverts à proximité du fort de Tamié

Des ossements ont été découverts à proximité du fort de Tamié en Savoie. Le parquet d'Albertville ne fait pour l'heure aucun lien avec les disparitions de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou en 2011 et 2012, mais précise que des analyses scientifiques sont en cours.

Des os ont été découverts en octobre dernier à proximité du fort de Tamié en Savoie. Le parquet d'Albertville ne fait pour l'heure aucun lien avec les mystérieuses disparitions de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou en 2011 et 2012 lors d'un festival de musique électronique, mais précise que des analyses scientifiques sont en cours à l'IRCGN.

Procédure classique

Selon le procureur de la République d'Albertville Anne Gaches, c'est un promeneur qui a trouvé ces os "à priori humain" le 16 octobre dernier dans la forêt de Plancherine. La tentative d'identification par l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale est "tout à fait classique" lors de découvertes de ce genre, "qui arrivent souvent" précise t'elle, afin de recouper les informations avec le fichier des personnes disparues.

Les noms de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, 22 et 45 ans au moment de leurs disparitions toujours inexpliquées, ont brusquement resurgi dans l'actualité avec l'affaire Lelandais et la création de la cellule Ariane en 2018, composée d'enquêteurs chargés d'explorer le passé du meurtrier de Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Ces deux dossiers faisaient alors partie des pistes prioritaires. Depuis, les familles des "disparus du fort de Tamié" oscillent entre espoirs et déconvenues.

Ça fait peur, et en même temps...". Daniel Morin, le père de Jean-Christophe

Joint par France Bleu Pays de Savoie, le père de Jean-Christophe Morin explique ne pas avoir été mis au courant de la macabre découverte du 16 octobre dernier, "cela fait peur, et en même temps c'est peut-être enfin le moyen de savoir si c'est lui" lâche Daniel Morin.

Le 11 septembre 2019, en compagnie de la famille Hamadou, il avait déposé deux plaques commémoratives juste devant l'entrée du fort.

à lire aussi Deux plaques commémoratives dévoilées en hommage aux disparus du fort de Tamié