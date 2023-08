Savoie : des recherches lancées à Barby pour retrouver une femme de 93 ans disparue d'un EHPAD

Une disparition inquiétante à l'Ehpad La Monférine à Barby (Savoie), près de Chambéry, depuis ce dimanche 13 août, Henriette R., résidente de 93 ans, ne donne plus de nouvelles. Elle serait sortie de l'établissement en fauteuil roulant manuel vers 16 heures.

La gendarmerie lance un avis de recherche

La brigade de gendarmerie de Challes-les-Eaux a été alertée quelques heures plus tard et lance un avis de recherche pour tenter de la retrouver. On ne sait pas comment cette femme était habillée au moment où elle est partie, cependant les gendarmes précisent qu'elle se déplace en s'aidant de ses pieds. Elle ne présente pas de trouble particulier, si ce n'est quelques légères pertes de mémoire.

Dès dimanche soir, les gendarmes ont lancé les recherches dans le secteur de l'Ehpad, et ce lundi 14 août, une quinzaine de militaires sont toujours mobilisés. Deux chiens ont également été appelés en renfort. Si vous pensez avoir des éléments pouvant aider les gendarmes dans leurs recherches, merci de prendre contact avec avec la brigade de Challes-les-Eaux (04 79 72 87 79) ou le 17 en zone urbaine de Chambéry.