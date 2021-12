Savoie : des véhicules de la CRS Alpes vandalisés en Maurienne, une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte en Savoie après le pillage de deux véhicules de la CRS Alpes ce week-end. Partis secourir des randonneurs, la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes (CRS Alpes) a retrouvé ses véhicules de secours vandalisés, samedi soir en bas du Col du Grand Cucheron, en Maurienne.

Samedi soir, vers 19h30, la CRS Alpes de Modane et d'Albertville est alertée pour un groupe de six personnes, bloquées sur le Col du Grand Cucheron, en Maurienne. Impossible d'accéder à la zone en hélicoptère. Les secouristes s'engagent à pied, depuis Saint-Alban-d'Hurtières. L'opération dure 3 heures. Grâce à un traîneau, ils évacuent une personne épuisée et atteinte d'hypothermie. Les cinq autres randonneurs sont indemnes.

Le matériel de secours volé

De retour, les secouristes retrouvent les vitres de leurs véhicules et les gyrophares cassés. L'intérieur des véhicules a été saccagé. Le matériel de secours a été volé. La CRS Alpes dit être "sous le choc", mais surtout "dépitée". "On ne comprend pas", admet le représentant syndical de la CRS de Modane. Pour lui, "ceux qui ont fait ça ne sont pas du milieu montagnard".

La gendarmerie a ouvert une enquête pour vol et dégradation de véhicule. Un appel à témoins a également été lancé. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter le 04 79 36 20 17 ou par courriel : cob-val-d-arc@gendarmerie.interieur.gouv.fr.