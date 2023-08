Savoie : deux blessés dont un grave dans un accident à Courchevel, d'importants bouchons

Une collision entre une moto et une voiture a eu lieu ce jeudi soir vers 17h40 sur la D915 après le croisement de Vignotan direction Brides-les-Bains. L'accident a fait deux blessés, le couple de motards, âgé d'une soixantaine d'années. Le conducteur de la moto, plus sérieusement touché, a été évacué en hélicoptère. La passagère a été conduite à l'hôpital par ambulance. La conductrice du véhicule, une jeune femme de 25 ans, s'en sort indemne mais choquée.

Deux kilomètres de bouchons

Les secours étaient toujours sur place vers 19h30, l'hélicoptère Dragon 73 a été mobilisé. L'accident provoquait toujours en début de soirée d'importants ralentissements sur le secteur, on comptabilisait vers 19h plus de 2 kilomètres de bouchons dans les deux sens de circulation, entre Brides-les-Bains et Bozel.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Moûtiers pour établir les circonstances de cet accident corporel.