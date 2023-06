Savoie : deux blessés graves dans un accident de la route à Epierre, en Maurienne

Deux personnes ont été gravement blessées ce matin lors d'un accident de la route à proximité de la commune d'Epierre, en Maurienne. Leur véhicule a fait une sortie de route sur la RD 1006 avant de terminer sa course dans un arbre.

Les victimes héliportées à l'hôpital

Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour désincarcérer du véhicule le conducteur et son passager. Les deux victimes sont un homme et une femme d'environ 35 ans. Elles ont été transportées à l'hôpital grâce aux hélicoptères de la sécurité civile de la Haute-Savoie et de l'Isère.