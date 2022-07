Savoie : disparition inquiétante d'une octogénaire à Lanslebourg

Une femme de 81 ans a disparu sur un chemin de randonnée dans le secteur de Lanslebourg ce jeudi en fin d'après-midi. "Elle mesure 1,57 m et portait une chemise rouge à carreaux et à manches longues, un chapeau, des lunettes de vue, un sac à dos de randonnée violet et était équipée de deux bâtons de marche", précise la gendarmerie de Val Cenis, qui lance un appel à témoins.

Les gendarmes précisent que cette "personne est habituée à marcher" et n'a pas d'idées suicidaires. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer depuis une petite dizaine d'années. Si vous pensez avoir des éléments permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade de Gendarmerie de Val Cenis au 04.79.05.90.17.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix