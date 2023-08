Savoie : elle chute d'un échafaudage aux Arcs 1800 et se blesse grièvement

En Savoie, une femme de 41 ans s'est grièvement blessée ce vendredi vers 10h45 sur le "big air bag" , une animation avec structure gonflable proposée cet été aux Arcs 1800. Il s'agit d'un échafaudage avec plusieurs plateformes situées à trois niveaux différents, desquels vous sautez dans le vide, pour atterrir sur une structure gonflable.

Cette femme, originaire d'Angers, était positionnée au deuxième niveau. D'après les premiers éléments, elle se serait ravisée et aurait perdu l'équilibre. Elle est tombée dans le vide, d'une hauteur de plus de 6 mètres, en chutant au sol, entre l'échafaudage et la structure gonflable. "Elle est restée suspendue par les bras à la plateforme, avant de chuter", nous indique-t-on.

Des vérifications de sécurité

Grièvement blessée, elle a été héliportée par la CRS Alpes vers l'hôpital de Grenoble. L'enquête de gendarmerie, qui vise à établir les circonstances précises de cet accident, a été confiée à la brigade de Bourg-Saint-Maurice, chargée de vérifier la sécurité de l'installation. Le responsable de la structure a déjà été auditionné sur place par les enquêteurs.