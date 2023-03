Savoie : encore un skieur décédé dans une avalanche

Les avalanches ont fait une nouvelle victime en montagne ce vendredi. Un skieur de randonné de 48 ans est mort sur la commune de Champagny-en-Vanoise. Lui et un de ses amis étaient partis de la station de Tignes et se sont fait prendre dans une coulée sur la face ouest du col des Ves, à 2 700 mètres d'altitude.

L'avalanche s'est déclenchée un peu après 11h30. Une énorme plaque de 300 mètre de large et 400 mètres de long. Les deux hommes n'ont rien pu faire. Les secouristes du service des pistes de Tignes ont été alertés un peu avant midi, et sont arrivés les premiers sur place puisque les secours en montagne étaient déjà en intervention.

Le skieur était enseveli sous quatre mètres de neige

Les 14 pisteurs et les trois maîtres-chiens ont commencé les recherches et ont vite localisé le premier skieur, enseveli à une faible profondeur. Il était conscient mais a quand même été transporté à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Quant au second skieur, les secours l'ont localisé grâce à son DVA, mais sous quatre mètres de neige. L'homme de 48 ans n'a pas survécu.

Il s'agit du troisième skieur décédé dans une avalanche en Savoie en moins d'une semaine, après la mort de Guillaume Mulliez au Mont Thabor lundi , et celle d'un autre skieur pris dans une avalanche de grande ampleur jeudi, dans le secteur de la Crête des Lanchettes, au-dessus du domaine skiable de Tignes.

Actuellement, le risque d'avalanche est de 3 sur une échelle de 5 dans plusieurs de nos massifs savoyards et haut-savoyards.