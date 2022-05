Savoie : il chute dans le massif de la Vanoise et se blesse grièvement aux jambes

L'accident aurait pu lui être fatal. Un jeune d'une vingtaine d'années, parti faire l'ascension du sommet de Bellecôte avec un ami, a glissé ce vendredi matin vers 10h30 sur une pente enneigée dans le massif de la Vanoise, au-dessus de Champagny-en-Vanoise, a-t-on appris auprès des secours en montagne. L'accident s'est produit vers 2.500 mètres, "dans un secteur de moyenne montagne encore enneigé en cette période de l'année". Les deux amis avaient bivouaqués dans la nuit de jeudi à vendredi, près du lieu de l'accident, non loin du refuge de Plaisance.

Son ami appelle le 112

Selon nos informations, ils n'étaient pas encordés, ni équipés de matériel d'alpinisme (ils évoluaient en baskets), quand l'un des deux a glissé sur une pente. "Il a chuté sur une centaine de mètres et a sauté plusieurs petites barres rocheuses", avant de s'immobiliser. C'est son ami qui a prévenu les secours avec son téléphone portable, non sans difficultés : le lieu de l'accident étant situé en zone blanche, il a dû remonter de quelques mètres pour capter un opérateur et composer le 112.

Toujours des zones blanches en Vanoise

"Il y a encore quelques zones blanches en Vanoise", confirme un secouriste. "Quand vous faites le 112, peu importe chez quel opérateur vous êtes, c'est l'opérateur qui couvre la zone qui récupère votre appel, mais il y a encore quelques zones blanches et parfois les appels n'aboutissent pas". La victime, étudiant à Lille, souffre de plusieurs fractures aux jambes. Il a été évacué vers le CHU de Grenoble. Son ami, âgé de 23 ans et originaire de la région parisienne, s'en sort indemne.

