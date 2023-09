Savoie : il manque 30% des effectifs de greffiers au tribunal de Chambéry

Greffiers, juges aux affaires familiales, juges d'instruction, magistrats du parquet... une cinquantaine de personnes, issues des différents corps de la magistrature, ont manifesté ce mardi à 13h devant le tribunal judiciaire de Chambéry pour protester contre le manque de moyens et soutenir le mouvement de grève des greffiers, ces personnels qui travaillent dans l'ombre du tribunal et permettent d'authentifier les procédures.

ⓘ Publicité

"Sans notre signature, un jugement n'a aucune valeur"

Au tribunal judiciaire de Chambéry, il manque actuellement plus de 30% des effectifs de greffiers (ils sont une quarantaine, ils devraient être une soixantaine). Résultat : une surcharge de travail, et des délais toujours plus longs pour les justiciables. "Sans notre signature, un jugement n'a aucune valeur, sans nous les gens ne sont pas convoqués, sans nous les dossiers ne sont pas formalisés, sans nous les audiences ne peuvent pas se tenir (...) en sans nous un magistrat ne peut pas travailler (...) il nous faut des moyens, c'est toujours pareil", explique Stéphanie Guiné greffière au tribunal de Chambéry depuis 2003.

Les dernières négociations salariales avec le ministère ont mis le feu aux poudres. "Le ministre a voulu nous imposer une nouvelle grille indiciaire sans en discuter avec nous et cette grille fait que nous perdons de l'ancienneté (...) plus on avance en carrière et plus ce sera long d'acquérir de l'ancienneté, ce qui n'était pas le cas avant, (...) c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", poursuit-elle.

Stéphanie Guiné greffière au tribunal de Chambéry depuis 2003 © Radio France - Jonathan Landais

loading

Les syndicats réclament 200 euros bruts/mois

Le ministère propose une hausse de 50 euros bruts/mois en moyenne, quand les syndicats réclament 200 euros bruts/mois. "Un greffier en début de carrière gagne 1.500 euros, en fin de carrière il est à 2.500 euros", souligne-t-elle. Concernant les effectifs, le ministère a annoncé au niveau national, l'embauche de 1.500 greffiers d'ici 2027, sans préciser pour l'instant la répartition dans chaque tribunal. Les syndicats s'impatient. Ils rappellent qu'il faut en moyenne deux ans pour former un nouveau greffier.

Combien d'embauches au niveau national ?

Dans le détail, le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti a annoncé cette année le recrutement de 1.500 magistrats et 1.500 greffiers d'ici 2027 , et de 1.100 attachés de justice d'ici 2025. Ces créations de postes sont prévues dans la loi de programmation 2023-2027. Objectif : "diviser par deux les délais de la justice" d'ici 2027, avec "une première décision de justice en moins de 12 mois", selon le ministère.