Un automobiliste a été intercepté à Yenne en Savoie en possession d'un détecteur de radar posé sur son pare-brise avant. L'usage de ces appareils est interdit en France. Il risque 1.500 euros d'amende et six points retirés sur son permis de conduire.

Yenne, France

Ce conducteur risque 1.500 euros d'amende et six points en moins sur son permis alors qu'il roulait à une vitesse normale. En cause ? Il détenait un détecteur de radar dans sa voiture.

Ce vendredi à 10 heures 40, une patrouille de gendarmes du Peloton d’Autoroute de Nances-Chambéry est postée sur sur la route départementale D1516 à La Balme.

Les gendarmes repèrent une puissante berline allemande qui roule à allure normale mais qui possède un appareil posé au niveau du pare-brise avant.

Intrigués, les militaires interceptent le véhicule quelques kilomètres plus loin sur la commune de Yenne.

Lors du contrôle, l’automobiliste reconnaît immédiatement que l’appareil installé au niveau de son pare-brise est un détecteur de radar. Selon le conducteur, l’appareil n’était pas en fonctionnement.

L'usage de ces appareils est interdit en France.

Le détecteur de radar a été saisi par les gendarmes et le conducteur sera convoqué devant le Tribunal de Police.