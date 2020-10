Savoie : ils payent un vélo à 7500 euros avec un faux chèque

Futurs champions de cyclisme ou maillots jaunes de l'escroquerie, les trois hommes qui ont volé un vélo d'une valeur de 7500 euros ont terminé leur course en garde à vue vendredi 16 octobre. Ils ont été interpellés par la brigade de gendarmerie d'Annecy Meythet dans la soirée.

Les trois hommes payent une première fois dans un magasin spécialisé de Chambéry à l'aide d'un chèque falsifié. Ils partent ensuite en Haute-Savoie, à Annecy, pour continuer sur leur lancée. Chez le premier commerçant de cycles haut-savoyard, on leur répond qu'il n'est pas possible de repartir immédiatement avec un vélo, à cause des délais de livraison.

Le second, lui, flaire la mauvaise affaire. Il contacte ses collègues, et notamment le magasin chambérien, victime de l'arnaque un peu plus tôt dans la journée. Son confrère lui confirme qu'il s'agit d'une escroquerie.

Dans la soirée, la gendarmerie interpelle les trois hommes à Annecy et les place en garde à vue. L'enquête a ensuite démontré que les escrocs n'en sont pas à leur coup d'essai, puisqu'ils ont utilisé la même technique dans d'autres commerces du Rhône. Les trois hommes sont convoqués en janvier devant le tribunal judiciaire de Chambéry.