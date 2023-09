Savoie : ils se faisaient passer pour des agents Enedis et volaient des cartes bancaires

Deux hommes de 19 et 21 ans ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Chambéry ce jeudi dans une affaire de vols par ruse. Le premier s'est vu condamné à deux ans de prison, dont un ferme, et le second à un an de prison avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de vols par ruse, commis ces dernières semaines au préjudice d'au moins cinq victimes, sur les communes de La Motte Servolex, Montmélian et Albertville.

De faux agents Enedis

Les deux hommes se rendaient au domicile de particuliers, et se faisaient passer pour de faux agents Enedis. Ils parvenaient à dérober de l'argent liquide, ou des cartes bancaires qu'ils utilisaient par la suite. On ne connait pas le montant total du préjudice.

Les deux prévenus devront se soumettre à une obligation de soins et de travail. Ils devront également indemniser leurs victimes. Interpellés lundi à La Motte Servolex par les gendarmes, ils ont été jugés en comparution immédiate ce jeudi.