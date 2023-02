Savoie : incendie aux Echelles, une personne portée disparue

En Chartreuse les recherches vont reprendre ce vendredi matin, aprés l'incendie d'une maison aux Echelles, en Savoie. Le feu a pris vers minuit dans la nuit de jeudi à vendredi dans l’un des appartements et s’est propagé au reste du bâtiment, jusqu’à la toiture. Six personnes ont été évacuées mais il manque l’un des occupants. Les pompiers savoyards attendent le lever du jour pour reprendre les recherches. Au plus fort de l'incendie une quarantaine de pompiers ont été mobilisés.

