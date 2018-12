Savoie : interdiction des feux d'artifices et de la consommation d'alcool sur la voie publique ce week-end

Savoie, France

La préfecture de Savoie prend des mesures de précaution. Afin de prévenir tout incident ou troubles à l’ordre public pendant le week-end de mobilisation des gilets jaunes, le préfet prend un arrêté préfectoral réglementant la vente et l’utilisation de carburants, de produits inflammables et de feux d’artifices et fumigènes et la consommation d’alcool sur la voie publique sur toutes les communes du département de la Savoie.

Pas de carburant en bidon et pas de fumigène ni d'alcool dans la rue

Dans le détail :

• Carburants et produits inflammables : la distribution, la vente, l’achat et le transport de produits inflammables ou chimique et de carburants dans tout récipient transportable, sont interdits.

• Feux d’artifices, pétards et fumigènes : la détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifices sur la voie publique sont interdits.

• Consommation d’alcool sur voie publique : la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements titulaires d’une autorisation (bars, restaurants, buvettes…).

Ces mesures ont débuté ce vendredi et s'appliquent jusqu'à dimanche soir 18h00.