VIDÉO - Savoie/Isère : nouvel éboulement au Mont-Granier, le deuxième en quelques jours

Un éboulement s'est produit au Mont-Granier ce lundi matin. Vers 10h30, environ 200 mètres cubes de roches se sont détachées sur la commune de Chapareillan, en Isère. Pas de dégât, mais un gros bruit et un grand nuage de poussières depuis la vallée. "J'étais dans ma cour, d'un seul coup j'ai entendu un gros bruit, au début je pensais que c'était le tonnerre, puis j'ai entendu comme des chutes de cailloux, et là j'ai vu la grosse fumée dans le trou du Granier, et je me suis dit c'est le Granier qui tombe!", témoigne Robert, un habitant des Marches sur France Bleu Pays de Savoie.

Des capteurs installés

Selon les chercheurs de l'Université de Grenoble, qui ont installé des capteurs sur le Mont-Granier pour surveiller son activité, cet éboulement n'était pas très important. Mais c'est le deuxième éboulement de ce type en Chartreuse en quelques jours. Samedi déjà, 200 mètres cubes de roche s'étaient détachés du Mont-Pinet, derrière le Granier.

Depuis la brasserie du "Col du Granier", la vue sur l'éboulement est impressionnante, mais pas de quoi inquiéter Robin, le gérant de l'établissement. "C'est quasiment tous les jours il y a des éboulements (...) ça tombe régulièrement au printemps et à la fonte des neiges, et là en ce moment aussi (...) c'est pas des gros éboulements comme on a eus en 2016, mais ça fait du bruit, c'est de la roche calcaire qui s'effrite".