Savoie : l'habitante d'Albiez-Montrond disparue retrouvée endormie dans l'un de ses logements de location

Après deux journées entières de recherches et d'importants moyens engagés, les gendarmes ont fini par retrouver ce samedi soir Patricia, 64 ans, qui n'avait plus donné de nouvelles depuis vendredi matin. Elle se trouvait dans l'un de ses logements qu'elle loue.

Patricia, 64 ans, habitante d'Albiez-Montrond en Maurienne était recherchée depuis vendredi matin, 6 heures 30, heure à laquelle elle était partie faire sa balade quotidienne. Son mari, inquiet de ne plus avoir de nouvelles, avait alerté la gendarmerie. La femme a finalement été retrouvée ce samedi soir, endormie dans l'un de ses logements de location.

Les gendarmes veulent désormais connaître les raisons de cette vraie-fausse disparition, qui a mobilisé d'importants moyens de recherches. Depuis vendredi matin, un hélicoptère et un drone ont survolé le secteur. Un chien Saint-Hubert a été utilisé par les gendarmes déployés, aidés par des chasseurs locaux et des bénévoles. C'est d'ailleurs à la suite de ces recherches infructueuses, alors qu'aucune piste n'apparaissait, que les enquêteurs ont décidé la perquisition du domicile de la disparue et des logements de location dont elle est la propriétaire.

Plus d'informations à venir...