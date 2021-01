Savoie : l'homme qui a tué son ex amie refuse d'assister à son procès

Alberto Cortada, 63 ans, est accusé d'avoir tué à bout portant son ex compagne devant le lieu de travail de celle-ci, en 2017 à Montmélian. Il a déjà été condamné trente ans plus tôt pour avoir étranglé et tué une autre amie à Turin. L'homme est plus que rétif à l'institution judiciaire puisque lors de l'instruction du dossier il a refusé de répondre aux questions du juge. Il a également refusé de participer à la reconstitution du crime. Dans la lignée de cette attitude, il a ce lundi fait valoir son droit au silence alors que débute son procès pour trois jours devant les jurés de la cour d'assises de la Savoie.

Alberto Cortada, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a bien été extrait de sa cellule et acheminé vers le palais de justice de Chambéry. Là, il a souhaité demeurer dans les geôles du palais, et ne pas comparaître en audience publique. Il est donc jugé en son absence, représenté par son avocate Maïtre Véronique Pigeon, du barreau de Grenoble.