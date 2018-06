La Plagne, Aime, France

Non seulement l’automobiliste n'a pas touché de dommages et intérêts, mais il est condamné à payer 2.000 euros à Renault pour couvrir ces frais de justice. Pour le juge, on n'a pas pu prouver que la voiture était à l'arrêt quand elle a redémarré. Le tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu sa décision vendredi.

Une scène cauchemardesque

Il faut le rappeler tout de suite : la fillette de huit ans, dans la voiture au moment où le véhicule a dévalé la pente est sortie indemne de l'accident. Elle s'est vu glisser sur près de 20 mètres, traverser un parking et s'arrêter grâce à un talus. Elle a été choquée mais heureusement sauvée par les airbags.

Le père affirmait que la voiture avait redémarré toute seule. Alors que le moteur était éteint. Le tribunal a estimé vendredi qu'autre preuve matérielle n'allait dans ce sens, rien non plus pour démontrer un éventuel vice caché du véhicule. Le tribunal s'est appuyé notamment sur des documents techniques fournis par le constructeur. Le propriétaire de la voiture devra verser 2.000 euros à Renault pour couvrir les frais de justice.