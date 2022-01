Savoie : la circulation des trains perturbée suite à un accident à un passage à niveau

La circulation des trains est perturbée notamment au départ de Chambéry en Savoie en raison d'un accident avec un véhicule à un passage à niveau. Depuis environ 9h du matin ce vendredi 7 janvier l'axe Chambéry-Pont de Beauvoisin est fermé à la circulation. En conséquence, les trains Lyon-Chambéry passent par la ligne Ambérieux et sont ainsi directs sans arrêt intermédiaire entre Lyon et Chambéry. La SNCF prévoit des retards importants sur certains trains notamment un Lyon-Genève et un Lyon-Chambéry.

Une femme légèrement blessée

L'accident s'est produit à un passage à niveau situé avenue du Général Cartier à Chambéry. La conductrice d'une voiture est légèrement blessée et a été transportée à l'hôpital. Une enquête est ouverte pour déterminer pourquoi ce véhicule a pu passer les barrières de sécurité.