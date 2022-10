Savoie : la course-poursuite se termine dans des jardinières à Frontenex

Ce dimanche 9 octobre, vers 3 heures du matin, les policiers sont en patrouille près d'une boîte de nuit d'Albertville. A la sortie du parking de la discothèque, un jeune conducteur voit les forces de l'ordre, il décide alors d'éteindre les phares du véhicule et de partir à toute vitesse sur la RN 90, située à proximité.

Ce jeune homme prend tous les risques, roule à plus de 150 km/h et quand il se retrouve au péage de l'A 43 , de Saint-Hélène-sur-Isère. A ce moment, il panique, perd le contrôle de son véhicule qui vient taper la glissière de sécurité juste avant le péage. Le jeune homme prend alors la sortie 24 Frontenex à contre-sens et finit sa course folle dans une impasse à Frontenex, où il tape des jardinières en béton et se retrouve coincé.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers d'Albertville constatent que les personnes présentes dans le véhicule prennent la fuite dans les bois. D'après les premiers éléments de l'enquête, ils étaient cinq en tout dans la voiture. Le conducteur âgé de 20 ans et un des passagers, âgé de 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue ce dimanche matin. Les trois autres personnes présentes dans le véhicule sont toujours en fuite.

Les premiers dépistages de drogue et alcoolémie effectués sur le conducteur se sont révélés négatifs. En revanche, il conduisait sans permis. "Ce jeune de 20 ans était sous contrôle judicaire pour conduite sans permis et violence aggravées" précise le parquet d'Albertville.