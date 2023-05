Savoie : la mairie de Cognin caillassée dans la nuit de samedi à dimanche

Ce dimanche matin à Cognin, les agents des services techniques de la municipalité essayaient comme ils pouvaient de réparer provisoirement les dégâts sur la façade principale de la mairie. Vers 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs personnes ont pris le bâtiment pour cible et brisé 11 vitres.

"Pour le moment, on essaye de sécuriser tout ça", explique le maire Franck Morat en observant ses agents mettre des panneaux plexiglass sur les impacts. "Ce n'est pas très beau mais nous avons la cérémonie du 8 mai 1945 à la mairie demain, et mardi nous appellerons les entreprises concernées pour faire remplacer les vitres au plus vite."

Des agents des services techniques de la mairie étaient sur place dimanche matin. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Le maire va déposer plainte

Le maire divers gauche précise qu'une enquête de police est en cours et que les images des caméras de surveillance installées sur la mairie ont été remises aux autorités. "Je souhaite qu'on retrouve les auteurs de ces dégradations", enchaîne Franck Morat, qui va déposer plainte. "Quand on s'attaque à une mairie, on s'attaque à un symbole. S'attaquer à la mairie, c'est s'attaquer à l'État et aux élus qui œuvrent pour la commune. Le fait d'avoir dégradé la mairie, ça me touche et ça me blesse parce que je suis quelqu'un de très engagé et également un enfant de la commune", poursuit le maire.

Dans le bar d'en face, plusieurs clients s'interrogent quand on évoque ces dégradations. "Est-ce que quelqu'un a eu un permis de construire refusé, ou un problème avec la mairie ? On ne sait pas", souffle un habitant. "Moi, je trouve juste ça idiot", conclut un autre.