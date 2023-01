Savoie : la route pour monter à Beaufort depuis Albertville fermée après un éboulement

On ne peut plus monter dans le Beaufortain depuis Albertville. La RD925 est fermée jusqu'à nouvel ordre entre Albertville et Venthon. En cause : un éboulement d'une centaine de mètres cubes de terres et de roches qui s'est produit ce vendredi après-midi "juste en amont du camping des Adoubes" (au nord d'Albertville).

Travaux de restauration

Cette route permet de rejoindre les stations de ski d'Arêches-Beaufort et des Saisies. Des déviations ont été mises en place par Conflans et Césarches. Un géotechnicien et le Service de restauration des terrains de montagne (SRTM-ONF) étaient toujours présents ce vendredi soir à 18h pour évaluer la situation.

La masse à dégager est assez importante et il faudra peut-être conforter le mur de soutènement, donc la route ne devrait pas pouvoir rouvrir avant ce samedi midi, "dans le meilleur des cas". L'origine de l'éboulement -qui n'a pas fait de victimes- reste à préciser. Il n'a pas plu ces dernières heures sur le secteur, et le terrain est gelé.