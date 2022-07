Savoie : la solidarité s'organise après l'incendie de La Motte-Servolex, 33 personnes à reloger

Une nuit de cauchemar pour les habitants de la résidence "l'orée du bois" aux 385 et 387 de l’avenue Jean-Marie-Michellier à La Motte-Servolex. Celle de mardi à mercredi. Leur immeuble s'est enflammé en l'espace de quelques minutes. Le feu s'est propagé aux cinq étages. 13 appartements ont été touchés, et 33 personnes n'ont plus de logement.

"On dirait qu'on a bombardé le bâtiment, on dirait l'Ukraine. J'en ai même pleuré" - Anne, une sinistrée

Très rapidement, la solidarité s'est organisée. La mairie de La Motte Servolex coordonne les opérations de relogement. Elle met aussi en relation les victimes avec des particuliers qui proposent des vêtements, des meubles, des hébergements. A la mairie, Anne et Jean-Louis, un couple de retraités, est venu chercher de l'aide pour un logement. Ils sont encore très choqués : "Quand on a vu les flammes, c'était terrible. Je pense à tous les sinistrés. On dirait qu'on a bombardé le bâtiment, on dirait l'Ukraine. J'en ai même pleuré", dit Anne dans un sanglot.

"Actuellement, on est logés par l'assurance à l'hôtel pour cinq jours. On a été recueillis par une dame super sympa parce que la solidarité, ça existe quand même. C'est vraiment une personne d'une gentillesse et d'un grand cœur. Elle a hébergé quatre couples avec des enfants, des chiens. C'est là qu'on retrouve un peu d'humanité et de chaleur humaine", raconte cette retraitée émue.

A côté d'elle, Jean-Louis explique qu'ils repartent de la mairie avec "peut-être une adresse pour prendre une location de longue durée. C'est vrai que c'est dur quand même. Surtout, on sait qu'on ne rentrera pas plus vite que les autres qui ont tout perdu dans notre appartement, parce que l'immeuble est à refaire. C'est inimaginable des choses pareilles."

Marine lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux

Marine a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Avec son conjoint, ses deux chats et ses deux chiens, elle se retrouve sans logement. Pour le moment, le couple a trouvé une solution temporaire chez une voisine : "Quand on voit les objets des gens qui ont fondu, c'est assez déprimant. Nous, on a eu de la chance que notre appartement a quand même été plus ou moins épargné, c'est plus la terrasse qui a pris. Nous, on s'en sort bien, mais ça brise le cœur".

Avec son conjoint, elle venait de s'installer en Savoie. Aujourd'hui, ils sont à la recherche d'une solution à long terme, "le temps des travaux, parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Il y en a pour six mois, un an, donc c'est vrai que c'est un peu stressant."

Des solutions de relogement à long terme recherchées

Devant la résidence "l'orée du bois", Lucie et sa maman contemplent le désastre. Lucie se souvient de cette nuit là : "quand on a évacué l'immeuble, c'est là qu'on a vu le feu monter à une vitesse phénoménale. En cinq minutes, il avait atteint le cinquième étage. Notre appartement, il n'est pas très beau à voir. Il y a une pièce qui est complètement brûlée, donc on ne retrouve plus d'objets. Mais sinon, du côté rue, il y a encore des choses qui ont été préservées, mais très salies bien sûr, à cause de la suie."

De son côté, le maire, Luc Berthoud, a mis en place un dispositif pour orienter aux mieux les gestes solidaires. "On a eu un véritable élan de générosité de toutes parts. Des tas de personnes, citoyens, qui ont dit "je peux recevoir quelqu'un, je peux donner des vêtements, je peux donner de l'argent, dites nous comment on s'organise? On est très touchés par ces élans de générosité mais il nous faut les réguler pour apporter la bonne réponse aux bonnes personnes. C'est encore et toujours le relogement dans la durée qui est important."

Si vous voulez aider les victimes de cet incendie, contactez la mairie de la Motte Servolex au 04.79.65.17.70.