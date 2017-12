Savoie : le centre bouddhiste Karma-Ling d'Arvillard a entièrement brûlé

L'incendie s'est déclaré la nuit dernière dans le hameau de Saint-Hugon à Arvillard en Savoie. Le bâtiment construit en grande partie en bois a entièrement brûlé. Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Le feu était impressionnant, avec des flammes d'au moins une dizaine de mètres de haut.

Des flammes impressionnantes - SDIS73

La nuit dernière, le centre bouddhiste Karma-Ling d'Arvillard en Savoie a entièrement brûlé. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés en pleine nuit. Ils sont toujours le même nombre sur place ce vendredi après-midi.

Un bâtiment entièrement détruit

Le feu ne se propage plus, mais les pompiers doivent désormais éteindre les derniers foyers et surtout déblayer les lieux pour sécuriser le bâtiment et éviter les risques d'effondrement.

La charpente et le plancher su centre bouddhiste étaient en bois, ce qui explique la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé.

Une enquête en cours

Une enquête de gendarmerie est en cours.

L'Institut Karma-Ling est l'un des centres d'études et de pratique bouddhistes les plus importants de France. Des séminaires et des retraites y sont régulièrement organisés.