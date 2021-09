Savoie : le corps d'Arnaud Panier, disparu le 21 août, retrouvé à Beaufort

Il était porté disparu depuis le samedi 21 août. Le corps d'Arnaud Panier a été retrouvé ce vendredi sur la commune de Beaufort en Savoie. Ce Francilien a fait une chute mortelle de 80 mètres, selon les gendarmes. Le drame a eu lieu dans un secteur boisé, entre la route du Bois et la route de Marcot.

En vacances en Savoie

Agé de 42 ans et originaire de Seine-et-Marne, Arnaud Panier était venu passer quelques jours de vacances en Savoie avec ses parents. Le 21 août, jour de sa disparition, il était parti courir à Arêches-Beaufort et devait les retrouver en fin de matinée à Hauteluce. Un appel à témoins avait été lancé.

Des battues avaient été organisées dès le mardi 24 août. Parmi les personnes mobilisées, la famille et des amis de la victime, mais aussi plusieurs dizaines de gendarmes, dont quatre équipes cynophiles. Ensemble, ils ont vérifié les sentiers et routes entre Arêches-Beaufort et Hauteluce, sans succès.

Un hélicoptère et un drone avaient également survolé la zone et les canyons. Les ruisseaux et torrents étaient aussi sondés par quatre hommes du Peloton de gendarmerie de haute montagne. Mais impossible de retrouver la trace du quadragénaire. Ce n'est que ce vendredi que son corps a été trouvé, inerte, en contrebas d'une zone boisée du Beaufortin.