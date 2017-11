Savoie : le créateur de la Grande Odyssée Henry Kam est mort

Le créateur de la Grande Odyssée Henry Kam est mort hier jeudi matin d'une embolie pulmonaire. Il avait imaginé la plus grande course internationale de chiens de traîneau au début des années 2000.

Henry Kam est décédé hier jeudi matin d’une embolie pulmonaire.

Le créateur de la Grande Odyssée avec Nicolas Vannier

Henry Kam était le créateur de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc avec l'aventurier Nicolas Vannier. Il s'agit de la plus grande course internationale en chiens de traîneau qui est organisée en Pays de Savoie. L''édition 2017 avait rassemblé tous les passionnés de la discipline sur onze jours pour une aventure en dix étapes sur plus de 670 km.

L'édition 2018 devrait avoir lieu

Sa fille Annabel écrit dans un communiqué : "C’est un choc pour nous tous. Henry aurait souhaité que l’Aventure de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc continue. C'est pourquoi nous allons lui rendre hommage et faire tous ensemble de cette prochaine édition, une édition à la hauteur des rêves qui l'animaient".

La 14è édition de la Grande Odyssée est annoncée du 13 au 24 janvier 2018.

Henry Kam habitait à Val Cenis en Haute-Maurienne.