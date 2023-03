Savoie : le milliardaire ukrainien Konstantin Jevago, arrêté à Courchevel en décembre, ne sera pas extradé

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a rendu ce jeudi matin une décision défavorable au sujet de la demande d'extradition du milliardaire ukrainien Konstantin Jevago, arrêté à Courchevel (Savoie) en décembre dernier. Le 16 mars dernier, le parquet général de Chambéry s'était dit favorable à l'extradition de l'homme d'affaires et ancien député vers son pays, soulignant qu'une "partie de l'Ukraine" ne se trouvait pas en situation de "conflit d'intensité", ce qui "permettrait" de renvoyer M. Jevago dans son pays. L'affaire avait été mise en délibéré à ce jeudi matin.

"J’ai pleinement confiance dans la justice française"

"Je me réjouis d’avoir franchi cette première étape. J’ai pleinement confiance dans la justice française. Je demande à avoir accès à une justice équitable", a réagi dans un communiqué le milliardaire. "Au-delà du respect des droits de l’Homme, cette décision porte la marque du bon sens" estiment ses avocats, Me François Zimeray, Jessica Finelle et Etienne Arnaud.

Le milliardaire ukrainien, considéré comme l'une des cinq plus grosses fortunes d'Ukraine, avait été arrêté le 28 décembre à Courchevel. Il est accusé par la justice de son pays de "détournement de biens" à grande échelle, "blanchiment" et "dissimulation des produits d'une infraction", des faits qu'il conteste. Il était placé depuis l'année dernière sur la liste Interpol des personnes recherchées, à la demande de Kiev.