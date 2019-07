Savoie : le préfet prend des mesures de sécurité pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football

Après des incidents, notamment à Chambéry et Albertville, dimanche dernier à l’issue de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la préfecture de la Savoie annonce des mesures pour vendredi, jour de la finale.

Savoie, France

Ce vendredi soir, l’Algérie et le Sénégal s’affrontent en finale de la CAN, la Coupe d’Afrique des Nations de football, au Caire, en Egypte. Dimanche dernier après la demi-finale entre l’Algérie et le Nigeria, des incidents se sont produits, notamment à Chambéry et Albertville. Pour la finale, la préfecture annonce donc des mesures : « Afin de prévenir tout incident ou troubles à l’ordre public, un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place par les services de police et de gendarmerie » indique la préfecture de la Savoie dans un communiqué. Des policiers municipaux compléteront ce dispositif.

Des interdictions

Le préfet de la Savoie, Louis Laugier, prend également un arrêté pour interdire entre vendredi 6h et samedi 6h :

- la consommation en réunion d’alcool sur la voie publique;

- la vente d’alcool à emporter;

- la vente ainsi que la détention et l’usage de pétards, feux d’artifices et fusées sur la voie publique;

- la détention, le transport et la vente de carburant en récipients portables, sauf situation d’usage dûment justifiée.

Ces interdictions s’appliquent sur l’ensemble des communes du département.

Le préfet de la Savoie appelle aussi à la prudence sur les routes.